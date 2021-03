DJ Pat Krimson en andere 55-jarigen krijgen eerder vaccin dan ouderen en zorgverleners: "Maar daar is er een logische verklaring voor"

Het Agentschap Zorg en Gezondheid schept duidelijkheid. In het geval van Claesen en de vrouw uit Tienen is er geen sprake van een fout of een voorkeursbehandeling.

"Iedereen die volgende week gevaccineerd wordt in een vaccinatiecentrum is afgelopen week uitgenodigd", legt woordvoerder Joris Moonens uit. "Normaal gaat het op dit moment enkel over zorgverleners. Maar wanneer in de database van een bepaald vaccinatiecentrum de lijst met zorgverleners uitgeput is, dan moet men andere mensen zoeken om de vaccins toch te kunnen gebruiken. Tot gisteren moesten de eerstelijnszones zich dan richten tot willekeurige 55-jarigen, de oudste leeftijdsgroep die je tot gisteren met AstraZeneca mocht vaccineren."

"Gisterenavond werd dan beslist dat ook 65-plussers dat vaccin mogen krijgen, en dat we dus binnen twee weken starten met het vaccineren van 85-plussers die thuis wonen. 55-jarigen moeten nu dus weer even wachten. Zijn een aantal 55-jarigen dan door de mazen van het net geglipt? "Zo zou je het kunnen noemen", geeft Moonens toe. "Maar eigenlijk is dit de logica zelve. Als je door een bepaalde bevolkingsgroep heen bent met vaccineren, dan stop je niet maar komt de volgende groep aan de beurt. Gisteren waren dat dus nog de 55-jarigen, maar vandaag al niet meer." Het Agentschap Zorg en Gezondheid laat ook nog weten dat het waarschijnlijk om een vrij kleine groep 55-jarigen gaat, die de afgelopen dagen een vaccinatie-uitnodiging kregen. Over hoeveel mensen het exact gaat, is nog niet duidelijk.