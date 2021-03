Alle Oost-Vlaamse burgemeesters zullen zich laten vaccineren tegen corona. 

Het is voor de burgemeesters wel afwachten wat de inwoners gaan doen : zullen zij zich allemaal laten vaccineren ? Of zijn er die twijfelen of weigeren ? Lokeren, Waasmunster en Moerbeke sturen in ieder geval een folder rond om de inwoners te motiveren om zich te laten vaccineren, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) van Lokeren : “Het is de bedoeling om zo veel mogelijk inwoners naar ons vaccinatiecentrum te krijgen. En dus een pleidooi dat iedereen zich laat vaccineren. Daarom gaan we een folder in alle brievenbussen steken. Daar zal naast praktische informatie over het vaccinatiecentrum, ook een motivatie op staan waarom iemand zich moet laten vaccineren. Ondertussen is het wel duidelijk dat dat heel belangrijk is, anders is alles voor niets geweest. “

“Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die weigeren om zich te laten vaccineren tegen corona.“, gaat de burgemeester verder. “Dat moet kunnen, maar daar heb ik toch wat minder respect voor. Dus ik kan alleen maar oproepen om het wel te doen. Het is in het belang van de gezondheid voor iedereen. Als de experts zeggen dat het coronavaccin nuttig en noodzakelijk is, waarom zouden we het dan niet doen. Ik heb zelf geen moment getwijfeld : ik laat me zeker vaccineren.”