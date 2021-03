Antwerpse volkstuintjes zijn razend populair: "Honderden mensen op wachtlijst"

Steeds meer stedelingen willen zelf patatjes poten en bonen planten. Al is het vooral wachten op warmoes. "We hebben 450 tuintjes ter beschikking en er staan zo'n 80 mensen op de wachtlijst", zegt Paul Arnouts van de Merksemse volkstuintjes in "Start Je Dag". "Vooral de laatste maanden kregen we veel aanvragen. Om je een idee te geven: sommigen op de lijst wachten al sinds begin 2019 op een tuintje. Dat is erg lang. Vroeger was de rotatie groter omdat ons publiek eerder oud was. De laatste tijd melden zich meer jonge mensen."

Ook in andere Antwerpse districten zijn volkstuintjes te populair, schrijft Gazet van Antwerpen. "We hebben in Berchem een wachtlijst van bijna 250 mensen voor 275 tuintjes", bevestigt Joachim Van De Casteele aan Radio 2. Deurne heeft een groter aanbod met 600 volkstuintjes al biedt ook dat geen soelaas. "De wachtlijst is enorm. Tussen de 150 en 200 mensen willen aan de slag en gaan tuinieren. Elk perceel dat we kunnen aanbieden, vliegt de deur uit", vertelt Deurnenaar Walter Galland aan onze redactie.