Antivax-artsen strenger aangepakt

De Orde der Artsen wil harder optreden tegen collega's die ongefundeerde theorieën en onjuiste informatie verspreiden over de coronavaccins. Het gaat om een verwaarloosbare minderheid. Maar via de sociale media kunnen die toch heel wat twijfel zaaien, klinkt het bezorgd. "De mensen twijfelen al en als je daar nog wat goedkope zever aan toevoegt, dan gaan mensen almaar meer twijfelen of ze zich nu al dan niet moeten laten vaccineren en gaan we nooit van het virus afgeraken", zegt Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde der Artsen.

Cijfers tegen hoeveel artsen er al een procedure is opgestart zijn er nog niet. Het gaat voorlopig om enkele gevallen. "Je riskeert een schorsing en dan mag je dus niet werken. Je mag je vak niet meer uitoefenen en verdient niets meer. Dat zijn serieuze straffen en bovendien ben je je clientèle kwijt want dat moet dan elders terecht", aldus Deneyer.

Hij denkt dat artsen die zich hier schuldig aan maken enkel willen opvallen. "Ik vind het vreemd want in hun opleiding is er geen plaats voor dit soort gekkigheden en ideeën die niet kloppen. De waarheid is de wetenschap en als je daar niet van uit gaat kan je niet werken als arts", klinkt het streng.

Deneyer vindt dat mensen en de volksgezondheid moeten beschermd worden tegen dit soort meningen. "Ook tegenover alle collega's en zorgverstrekkers die al tijdens twee coronagolven in de bres zijn gesprongen. Of voor hen die hun leven hebben gegeven in de strijd tegen corona zijn we verplicht om hier streng tegen op te treden", besluit hij.