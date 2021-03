AZ Delta in Menen opent weer COVID-19-afdeling: "Om de druk op andere ziekenhuizen te verminderen"

De campus van het AZ Delta in Torhout opende onlangs weer een COVID-19-afdeling. "En dat doen we vandaag ook in Menen", zegt Lieven Wostyn, medisch directeur van het AZ Delta. "Het aantal opnames is de laatste weken fel gestegen. De laatste 2 weken hebben we zelfs bijna 30 extra gevallen. Wij willen patiënten zo goed mogelijk isoleren en verzorgen. Het is belangrijk dat de mensen uit Menen lokaal verzorgd kunnen worden. Door opnieuwe een lokale COVID-19-afdeling op te starten, beperken we het aantal transfers en verminderen we de druk op andere ziekenhuizen."

De medisch directeur benadrukt wel dat het aantal coronadoden niet stijgt.