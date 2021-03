Begrafenis verongelukte Loes uit Schoten verloopt sereen, bijna 2.000 mensen nemen afscheid via livestream

Deze voormiddag is er in de Sint-Cordulakerk in Schoten afscheid genomen van Loes, het meisje van 7 dat vorige week op weg naar school verongelukte met haar fiets. De familie had opgeroepen om vandaag niet naar de kerk te komen, omdat ze in beperkte kring afscheid wilde nemen. De begrafenisplechtigheid is dan ook sereen verlopen. Zo'n 2.000 mensen volgden de plechtigheid wel via een livestream.