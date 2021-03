Ex-Mister Gay Belgium helpt voetbalbond in strijd tegen racisme en discriminatie: "Slachtoffers moeten aangifte durven doen"

Het nieuwe actieplan moet een gerustere omgeving creëeren, zeker als men naar buiten wil komen met zijn geaardheid. De Roover: "Het is niet omdat we niet weten dat er homoseksuelen in het voetbal zijn, dat het niet zo is. Maar ze moeten ervoor durven uitkomen." En hij beseft dat dat niet gemakkelijk is: "Wanneer een voetballer dan wél klaar is om de stap te zetten zich te outen, moet hij zich gesteund voelen. Daarom moet er een betere omkadering en ondersteuning komen vanuit lokale clubs en vanuit de voetbalbond in het algemeen."