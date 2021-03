Man uit Nieuwpoort start petitie tegen appartementsgebouw met 19 verdiepingen: "Het is hier Dubai niet"

"Plots kregen we te horen dat men van plan is om op het Sint-Bernardusplein in Nieuwpoort een gebouw van 64 meter hoog te bouwen", zegt de man achter de petitie, Herman Lenaers. "Dit pleintje is nog het enige stukje groen dat we hebben in Nieuwpoort-Bad. Het is schandalig. In Nieuwpoort zijn er al meer dan genoeg appartementen."

"Ik woon ook in een appartementsgebouw", gaat Lenaers voort. "Het gebouw bestaat uit 400 appartementen. In mijn gedeelte zijn er 100 appartementen, maar er zijn er maar 8 of 9 die permanent bewoond zijn. De rest van de appartementen zijn van tweedeverblijvers of worden verhuurd. Dat is niet alleen bij mij zo. In heel Nieuwpoort staan er op dagdagelijkse basis heel wat appartementen leeg. De mensen mogen hier uiteraard op vakantie komen, maar er moet ook een grens zijn. Men kan niet blijven bijbouwen."

