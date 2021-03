Nieuw protest na bloedigste dag in Myanmar: 38 betogers doodgeschoten

Bij betogingen in verschillende steden in Myanmar hebben ordetroepen gisteren minstens 38 betogers doodgeschoten volgens de Verenigde Naties. Het was de bloedigste dag in Myanmar sinds het leger vorige maand een staatsgreep pleegde. Het leger lijkt vastbesloten om het protest in de kiem te smoren, maar ook vandaag gaan mensen opnieuw de straat op, met een bang hart voor de dodelijke repressie.