Britse koningshuis opent onderzoek naar mogelijk pestgedrag door Meghan Markle

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk, maar het gedrag van de prinses zou geleid hebben tot het vertrek van verschillende medewerkers. Volgens The Times is Jason Knauf, de vroegere perschef van het koppel, degene die de klacht heeft ingediend. De klacht zou al uit 2018 dateren, maar zou "onder druk van de prins" voorlopig tot weinig hebben geleid.