Brussels Airlines slikt recordverlies in rampjaar 2020

Na een goed begin van 2020 hakte de coronacrisis er zwaar in, bij Brussels Airlines. Na het uitbreken van de coronapandemie stonden alle toestellen van de luchtvaartmaatschappij drie maanden lang aan de grond, op enkele repatriërings- en cargovluchten na.

Pas op 15 juni begon Brussels weer beperkt te vliegen. Maar de tweede covidgolf, in het najaar, gooide weer roet in het vliegtuigeten. Sinds de heropstart in juni is Brussels Airlines er naar eigen zeggen wel in geslaagd om “cash-positief” te werken: alle vliegkosten werden gedekt door de ticketverkoop.