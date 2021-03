Burgemeester van Moorslede dient klacht in tegen zwerfvuilactie van Jong N-VA: "Kan echt niet"

Het verzamelde afval bleef heel het weekend voor de deur van het gemeentehuis staan en dat vond burgemeester Ward Vergote (Visie) echt niet kunnen. "Ik wist niet dat er een zwerfvuilactie was", zegt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. "We hebben het pas gezien als ze het hier op de markt gegooid hebben. We hebben het bovendien nog zelf moeten opkuisen ook. Als ze daarmee willen aantonen dat er een probleem is met zwerfvuil, dan is ons antwoord heel duidelijk: wij weten dat. Maar het is niet de gemeente die daarvoor verantwoordelijk is. Het zijn de mensen zelf."