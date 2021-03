Burgemeester Bonte (SP.A) van Vilvoorde sluit Lidl-winkel na aanhoudende corona-overtredingen

Tijdens de inspectie werden verschillende inbreuken vastgesteld. Zo hield niemand bij hoeveel klanten er in de winkel rondliepen, en was er van social distancing geen sprake. De winkelkarren werden ook niet meer ontsmet. Maar het ergste vindt de burgemeester het gedrag van het personeel zelf van de supermarkt. "De meest frappante overtreding was dat een deel van het personeel geen mondmasker droeg of niet correct. Wanneer zij daar op werden aangesproken, ontstonden er discussies en weigerden sommigen zelfs het mondmasker te dragen. Dat kan er bij mij niet in.”

Momenteel hangt een papier aan de deur, met de boodschap dat de supermarkt gesloten is door technische problemen. Wanneer de zaak opnieuw open mag, is niet duidelijk. Er zou vandaag nog een overleg plaatsvinden tussen het stadsbestuur en de directie van de warenhuisketen. Bij Lidl zelf was voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.