Burgemeesters geven overheid slecht coronarapport: "Geef ons grotere rol in exitstrategie, staan dichter bij de mensen"

Ook Wim Dries, burgemeester van de Limburgse stad Genk en voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is scherp: "het gevoel was toch dat we er vaak alleen voor stonden. Zowel het Vlaams als het federaal niveau lieten de gemeenten in de steek. En dat zie je in deze resultaten."

En hij geeft concrete voorbeelden: "Tijdens de kerstvakantie moesten wij terugkerende reizigers controleren of ze wel degelijk in quarantaine gingen, maar we kregen de nodige contactgegevens daarvoor pas midden januari. Dan voel je je niet gesteund. Je moet zaken uitvoeren, maar je krijgt niet de handvaten om dat te doen.

Ook hij vraagt een grotere rol voor de lokale politiek: "Zet ons mee aan tafel. Wij weten hoe het eraan toegaat op het terrein. Als de winkels moeten sluiten en daarna weer open gaan, dan moeten wij dat in goede banen leiden. Betrek ons dus, wij zijn een betrouwbare partner. Dat zou de besluitvorming alleen maar verbeteren. Het zou helpen in de complexe structuur die ons land sowieso al heeft."