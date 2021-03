België wil kinderen tot 12 jaar repatriëren uit IS-gevangenenkamp, IS-vrouwen worden "geval per geval bekeken"

"De nationale veiligheid staat voorop", zei De Croo in het parlement. "We mogen niet blind zijn voor de realiteit, de situatie en veiligheid in de kampen is achteruit gegaan. Als je kinderen daar laat, dan zijn die kinderen de terroristen van morgen", aldus De Croo. "Er werd mij gezegd dat kinderen tot 12 jaar gerepatrieerd worden, de situatie van de moeders is ook verontrustend. Over ons land spreken we over 13 vrouwen, waarvan 9 veroordeeld en waarvan 4 onder aanhoudingsbevel." Het gaat om beslissingen van de Veiligheidsraad.