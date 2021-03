Diestenaren moeten nu ook betalen voor zwembad Halve Maan

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) van Diest: “Eigenlijk moest de Diestenaar twee euro betalen. Met hun identiteitskaart konden ze gratis binnen en wij betaalden dan die twee euro aan de provincie. De afspraak was dat het twee euro was per identieke bezoeker, maar nu gaat het 3,50 euro per bezoek zijn. Dat is natuurlijk een heel ander prijskaartje.” De stad Diest wil wel bekijken of ze een deel van de jaarabonnementen voor het zwembad kan terugbetalen.