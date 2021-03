Italië en EU blokkeren voor het eerst export van AstraZeneca-vaccins

Sinds eind januari is er controle op vaccins die in de Europese Unie gemaakt en uitgevoerd worden, na een conflict tussen de Europese Commissie en farmabedrijf AstraZeneca. Dat had plots aangekondigd dat ze veel minder vaccins zouden leveren dan afgesproken. De Commissie vreesde dat die vaccins intussen verkocht werden aan landen buiten de Unie, zoals het Verenigd Koninkrijk, en voerde daarom de controles in.