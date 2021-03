Ex-manager van tv-persoonlijkheid Astrid Coppens moet 190.000 euro terugbetalen na veroordeling voor oplichting

Astrid Coppens raakte in 2010 bekend bij het grote publiek na haar opmerkelijke passage in het programma Vlaamse Hollywoodvrouwen, en later ook met haar eigen reeks "Astrid in Wonderland". Het voormalig model werd plots een fenomeen in Vlaanderen maar woonde op dat moment nog steeds in de Verenigde Staten, samen met haar toenmalige echtgenoot John Bryan (waar ze ook de familienaam van overnam, nvdr.). Coppens nam in die periode een Vlaamse manager onder de arm om allerhande contracten te regelen voor haar en haar broer.