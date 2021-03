Extra maatregelen tegen lange wachtrijen vaccinatiecentrum Heizel: "Afspraak maken én extra loket"

Grote frustratie voor wie afgelopen dagen naar de Heizel moest voor het coronavaccin. Zorgverleners moesten er urenlang aanschuiven. Probleem is dat ze konden langskomen zonder afspraak. Maar omdat de aanmelding veel tijd in beslag neemt, ontstonden er lange rijen. De Brusselse gezondheidsinspectie grijpt daarom in met nieuwe maatregelen. Inge Neven die aan het hoofd staat: “Gisteren verliep de inschrijving inderdaad stroef. Daarom vragen we nu dat iedereen eerst belt voor een afspraak. Mochten er toch nog mensen komen zonder afspraak, wat eerder een uitzondering moet worden, dan kunnen ze terecht in een apart lokaal waar ze worden ingeschreven. Zo kan de vaccinatie vlot blijven doorgaan."