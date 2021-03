Fietsostrade tussen Antwerpen en Essen raakt niet afgewerkt door verzet over kikkerpoel 

De fietsostrade tussen Antwerpen en Essen is zo goed als klaar, maar er is één stuk van 1,5 kilometer dat maar niet afgewerkt kan worden. De reden is een buurtbewoner die steeds opnieuw beroep aantekent, onder andere vanwege zijn kikkerpoel. De man is bang dat de fietsostrade de rust van zijn kikkerpoel zou verstoren.