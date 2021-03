3 gewonden bij gasontploffing in een huis in Genk: "Ze raakten gewond door rondvliegend glas"

Rond 11 uur was er een explosie in een huis in de Keinkesstraat. De explosie bevond zich ter hoogte van het gasfornuis in de keuken. "Er vielen 3 lichtgewonden, door het rondvliegend glas", zegt Karen Desmet van de brandweer in Genk. Het gaat om de 2 bewoners van het huis en de thuisverpleegster die toen net aanwezig was. Zij werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Wat er net mis was met het gasfornuis wordt nog onderzocht. "Het kan een defect geweest zijn of een onoplettendheid, dat wordt nog bekeken", zegt Desmet. "Maar het heeft zeker niks te maken met de gasleidingen of de gastoevoer. De andere bewoners van de straat hoeven zich dan ook geen zorgen te maken."