Greenpeace stelt Vlaamse regering in gebreke vanwege slechte waterkwaliteit: "Veestapel moet kleiner"

Greenpeace geeft met haar ingebrekestelling de Vlaamse regering nu 30 dagen de tijd om de nodige maatregelen te nemen. Als die dat niet doet, trekt de milieu-organisatie naar de rechtbank. "Dat is niet onze favoriete manier van actievoeren", zegt Sarah Jacobs van Greenpeace. "Het is van september 2017 geleden dat we zowel de Vlaamse als de Waalse regering in gebreke hebben gesteld voor de slechte luchtkwaliteit in ons land. We zijn toen naar de rechtbank moeten trekken en de procedure loopt nog steeds, omdat de regering in beroep is gegaan nadat we gelijk hadden gekregen van de rechter. Eind deze maand verwachten we daar een nieuwe uitspraak."

Greenpeace vindt de waterkwaliteit heel belangrijk, vandaar dat ze met een ingebrekestelling de overheid onder druk wil zetten.