Grote hoop paardenmest gedropt op oprit Nijlens gezin: "Niemand heeft vijanden, we staan voor een raadsel"

De buren zetten een oproep op Facebook met de vraag of iemand uit de buurt mest had besteld. "Behalve heel wat gekke berichten en gekke reacties kwam daar weinig reactie op. Toen we vroegen of we een aanhangwagen konden lenen, was er gelukkig één goede ziel, tuinaannemer Geert Leysen, die ons uit de nood heeft geholpen. Hij is gisterenavond met een aanhangwagen gekomen. We hebben met de buren de schop bovengehaald en dan is de mest naar een weide gebracht."