"Duurde bijna een jaar voor ik iemand aan de lijn kreeg": antwoorden op  jouw vragen over je vakantiehuis van Belvilla

Klanten die omboeken, merken vaak dat de prijs voor dezelfde vakantiewoning plots een stuk hoger ligt, soms wel 400 euro of meer.

“Het is zeker niet zo dat we profiteren van de crisis om de prijzen op te drijven,” zegt Van Der Meer. “Maar het is wel een economische wetmatigheid dat de prijs stijgt wanneer de vraag groter wordt. Dat kunnen we niet vermijden, maar we proberen wel om het zo in te richten dat het niet overkomt alsof we misbruik willen laken van de situatie.”

Van Der Meer benadrukt dat Belvilla zich bewust is van de problemen. “We willen dit echt oplossen, alleen zijn we nu nog de problemen van vorig jaar aan het rechttrekken. Dat vraagt gewoon tijd.”