Hevige brand in Beringen: achterbouw met oldtimers in lichterlaaie

Bij de brand in Koersel is er veel rookontwikkeling, daarom houden buren best ramen en deuren gesloten. Burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V): "We hebben daarom ook meteen een BE-alert uitgestuurd naar de mensen in Koersel om alles dicht te houden. Het gaat puur om de rook, er zijn geen aanwijzingen dat er asbest is vrijgekomen."

De brand bevindt zich vooral in de achterbouw van het huis, waar een aantal oldtimers staan, een hobby van de bewoners. De brandweerkorpsen van Heusden-Zolder en Beringen zijn ter plaatse en ook van elders zijn tankwagens opgeroepen. De bewoners van het huis waren thuis toen het gebeurde en zijn erg onder de indruk, maar ze zijn niet gewond. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand.