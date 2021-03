Hoeveelheid sluikstort in Gent bereikt triest record: "Ivago ruimde bijna 1.000 ton op, 160 ton meer dan jaar ervoor"

Uit de cijfers blijkt ook dat er 11.000 extra meldingen binnen kwamen. Een groot probleem dus. Maar volgens schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) zijn er enkele verklaringen voor het toenemend probleem. "Door corona hebben we een bijzonder jaar gehad. We kregen meer meldingen omdat mensen meer buitenkomen. Maar daardoor kunnen we alles ook beter in kaart brengen", legt hij uit, "bovendien hebben we vorig jaar ook de grachten en bermen mee opgeruimd, dat was het jaar ervoor niet het geval." Daardoor kwam er volgens Braeckevelt zeker al 50 ton extra bij.