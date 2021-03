Huisarrest en taakstraf ingetrokken voor 1 van de 7 opgepakte minderjarigen uit Kapellen

Het Antwerpse Hof van Beroep heeft de maatregelen ingetrokken voor één van de Kapelse tieners die in februari werden opgepakt. De jeugdrechter had aan 7 minderjarigen onder meer huisarrest en taakstraffen opgelegd, nadat de politie hen betrapt had op een lockdownfeestje. Het gaat enkel over de voorlopige maatregelen die nu ingetrokken worden. Het parket kan nog vragen om de jongeren voor de corona-overtreding voor de rechter te brengen.