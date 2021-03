Inwoners van Blankenberge moeten dubbel zo lang op ambulance wachten: “Beslissing die levens kan kosten”

Dat ambulanciers hun ziekenwagen niet naar huis mogen nemen is al altijd de regel, maar Blankenberge was de uitzondering op die regel. Omdat het in de zomermaanden erg druk kan zijn en er soms kostbare tijd verloren gaat in het verkeer, mochten de ambulanciers hun ziekenwagen 's avonds meenemen naar huis. "Maar dat mag nu niet meer", zegt de federale overheid. "Wij zien geen redenen om af te wijken van de conventie. Eerdere afspraken of toelatingen vervallen bij het opmaken van nieuwe conventies."