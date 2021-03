Is burgemeester een risicoberoep? Meer dan 1 op de 10 raakte besmet met corona: "Er wordt al snel met de vinger gewezen"

Van de 65 burgemeesters in Oost-Vlaanderen, raakte er maar 1 besmet met het coronavirus. Katja Gabriëls (Open VLD) van Berlare testte positief, net als haar 3 kinderen. Haar man bleef gespaard, maar het hele gezin leefde 10 dagen samen in quarantaine, en dat was gek genoeg best aangenaam omdat er even wat rust was. “Ik vond dat eigenlijk geen probleem om eens 10 dagen samen in ons kot te blijven,” lacht ze, “We werden goed verzorgd door familie en vrienden die eten brachten aan de deur. De quarantaine, en de coronacrisis in het algemeen, heeft ons gezin zeker dichter bij mekaar gebracht.”