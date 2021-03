Van Bart Peeters tot #LikeMe: Kruim van Vlaamse muziek speelt volgende week 24 uur onafgebroken in Sportpaleis

Eerder was al bekendgemaakt dat Miguel Wiels en zijn band op een marathonsessie aan het broeden waren. Want een jaar na de eerste coronamaatregelen is "de goesting om livemuziek opnieuw te beleven groot, zowel bij artiesten als publiek". Wiels is erin geslaagd om meer dan 100 collega’s uit de muziekwereld warm te maken voor een muzikale stunt: 24 uur aan één stuk door spelen in het Antwerpse Sportpaleis.