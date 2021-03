Kustburgemeesters hopen op terrassen en strandbars in paasvakantie: "Horeca kan belangrijk zijn voor veiligheid"

Voor de paasvakantie verwachten de kustburgemeesters opnieuw veel volk aan zee. Daarom willen ze tegen dan een heropening van de horeca of minstens een heropening van de terrassen. De voorbije zonnige weekends toonden al aan dat mensen bij mooi weer meteen naar de kust komen. In de paasvakantie zal dat niet anders zijn.

Gisteren kwamen de kustburgemeesters samen en ze willen dat het overlegcomité die heropening bespreekt en in overweging neemt. Burgemeester van De Haan Wilfried Vandaele (N-VA) ziet dat er nu al meer dagjestoeristen zijn naarmate de paasvakantie nadert. "Het grootste probleem is het tekort aan WC's als het druk is en de horecazaken dicht zijn. De kustgemeenten moeten dan voor openbare toiletten zorgen. Maar die zijn niet zo talrijk. Bovendien moet je die bemannen en het is niet makkelijk om daarvoor mensen te vinden."

Maar er is nog een probleem, zegt burgemeester Vandaele. Want op het strand mogen binnenkort wel bars worden ingericht. "In principe mogen de stranduitbaters hun cabines vanaf 15 maart opstellen. Ze kunnen via raamverkoop ook drank verkopen. Maar volgens het protocol van vorig jaar mogen de mensen daar dan ook op een strandzetel liggen. En dat terwijl de terrassen van de horecazaken op de dijk dan weer niet open mogen. Dat wordt zeker weer een punt van discussie."