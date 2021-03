Liveblog: "Lijken op weg naar plateau bij besmettingen, maar opnames stabiliseren niet", zegt statisticus Bart Mesuere

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames blijven wel opvallend hoog. Op weekbasis gaat het om gemiddeld 152 opnames per dag "Daar zien we voorlopig geen stabilisatie. Het is toch al een dag of zes dat de cijfers stijgen in de grootorde van 20 tot 25 procent." Het aantal patiënten op intensieve zorg blijft ook heel sterk toenemen. "Als je even uitzoomt: op 20 februari werden 315 patiënten op intensieve zorg verzorgd, nu zijn het er 434. In een tweetal weken tijd is dat toch een forse stijging van 119 patiënten."