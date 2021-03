Manifestatie van taxichauffeurs legt verkeer op de kleine ring in Brussel plat

De betoging gaat uit van zelfstandige taxichauffeurs met een zogenoemde LCV-vergunning, zoals bijvoorbeeld die van Uber, maar het kan ook gaan om mensen die volledig voor zichzelf werken. In Brussel zijn dat er zowat 2000. Van de Brusselse overheid mogen bedrijven die auto's met een chauffeur verhuren - wat onder meer Uber dus doet - niet werken met bestellingen via geolocalisatie op een smartphone. Zelfstandige chauffeurs in Brussel die de regels niet volgen, riskeren dat hun auto in beslaggenomen wordt.