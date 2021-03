Na jaren opnieuw cursus “grondwitloof telen” door toenemende interesse

“De voorbije jaren daalde het aantal grondwitlooftelers, we zijn tegenwoordig nog maar met een 120-tal”, zegt grondwitloofteler Rudy Pasgang uit Houwaart, een deelgemeente van Tielt-Winge. Hij is ook voorzitter van de vzw Brussels Grondwitloof. “Begin jaren 90 was het crisis in de witloofsector door de massaproductie van de hydrocultuur. Het grondwitloof werd daardoor voor vele bedrijven niet rendabel. Door de crisis is er ook een generatiekloof ontstaan in de overdracht van kennis.”