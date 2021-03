BEKIJK - Ahmed (9) gaat middenin het oorlogsgeweld naar school in Jemen: "Soms horen we explosies, soms schoten"

In het Midden-Oosten gaat Jemen al zes jaar gebukt onder een bloedige burgeroorlog en hongersnood. Ondanks al die ellende trekken honderden kinderen elke dag weer naar school in de stad Taiz. De school is eigenlijk volledig verwoest in de oorlog. Een van de leerlingen is Ahmed. Hij is 9 en blind, maar hij is heel actief op school, zoals blijkt uit de opmerkelijke reportage van ons jeugdjournaal "Karrewiet". Bekijk de beelden hierboven.