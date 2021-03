Natuurgebied Bosland zet Big Five in de kijker in nieuwe brochure: "Topsoorten in Europa"

Bosland strekt zich uit over Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt. Het is zo'n 5.137 hectare groot. Door de komst van de wolf kreeg het natuurgebied er een enorme troef bij. Maar in de nieuwe brochure worden nog meer fascinerende soorten in de verf gezet, de Big 5 zeg maar. "De wolf staat uiteraard voorop", vertelt boswachter Eddy Ulenaers. "Maar we hebben ook de vos, de ree, het everzwijn en de oehoe, dat is de grootste uil die er is. Die heeft zich hier echt gevestigd."