Nieuwe skatepark in Ninove tegen de zomer klaar: “In België is er een tekort aan skateparken voor professionele bmx’ers”

Het nieuwe skatepark in Ninove krijgt groen licht. De gemeente zal zich baseren op 3 schetsen, in samenwerking met de Ninoofse skaters en bmx’ers. Zo zal er gekozen worden om te werken met een houten toplaag en metalen frames. “We waren een paar weken geleden aanwezig op een participatieavond. Toen hebben we aangegeven wat wij het belangrijkste vinden in zo een skatepark. Voor ons is het belangrijk dat we zo goed mogelijk kunnen trainen”, zegt bmx'er Van Opdenbosch.