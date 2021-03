NMBS werkt aan (vrijwillig) aanmeldingssysteem voor treinen naar de kust om overvolle wagons te vermijden

De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, vraagt al lang om een structurele oplossing voor de overvolle treinen richting kust. Zeker in coronatijden is dat moeilijk te verantwoorden. Decaluwé dreigde er in februari mee om stations te sluiten, maar nu gaat de NMBS meewerken aan een manier om overvolle treinen in de toekomst te vermijden.

Het plan is een vrijwillig aanmeldingssysteem, dat gekoppeld is aan de huidige routeplanner van de NMBS. Het systeem wordt voor het eerst uitgetest voor de treinen richting Oostende.



Ook burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) van Oostende dringt al lang aan bij de NMBS. "Het is niet zo dat je een plekje moet resereveren op de trein", zegt hij, "het systeem is gekoppeld aan de bestaande routeplanner. Zo kan de NMBS perfect zien hoeveel mensen van plan zijn om naar de kust te komen en welke trein ze gaan nemen. Op die manier kunnen we mensen waarschuwen voor overvolle treinen of hen laten weten dat er geen plaats meer is op de trein." Tegen de paasvakantie moet het systeem klaar zijn.