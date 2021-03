Koningspaar stuurt ober uit Kortrijk brief na 3 mislukte recordpogingen glazen dragen: "Ze moedigen me aan door te gaan"

"Toen ik voor het eerst het record wou breken, had ik de pers uitgenodigd. Maar op dat moment lukte het me niet om 40 lege glazen in 1 hand dragen. Ik moest noodgedwongen stoppen aan 38. Ik was toen enorm ontgoocheld. Een week later probeerde ik het opnieuw en toen lukte het wel. Ik dacht het record verbroken te hebben, tot ik door had dat ik eigenlijk ook met de glazen even moest wandelen. Dat staat zo in het reglement van het Guinnes Book of Records. Ik heb het toen nog eens geprobeerd. Het lukte me om met 40 glazen in 1 hand een tijdje rond te wandelen en ze achteraf terug neer te zetten, maar er blijft discussie over 2 van die 40 glazen. Die heeft de jury van het Guinnes Book of Records afgetrokken van het totaal. Het is om zot van te komen", lacht de ober. "Ik probeer sowieso nog het record te breken voor de cafés en restaurants weer open mogen."