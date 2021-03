Olympisch kampioene Tia Hellebaut daagt bewoners woonzorgcentrum  uit om meer te bewegen

Tia Hellebaut was vandaag op bezoek in woonzorgcentrum OLV in Antwerpen. De hoogspringster wil mensen samenbrengen en meer doen bewegen. Daarom organiseerde ze de 'Tia's challenge to move'. "Nu het merendeel van de ouderen in de woonzorgcentra gevaccineerd is, wil ik ze op een laagdrempelige manier weer laten bewegen", vertelt ze op Radio 2 Antwerpen.