Omwonenden Waaslandhaven willen naar het gerecht om iets te doen tegen de grotere geluidsoverlast. “Ik slaap maar 2 tot 3 uur per nacht”

Pascal Trouvé woont in Kieldrecht en hoorde de geluidsoverlast van de haven de voorbije jaren toenemen. Trouvé vertegenwoordigt de bewoners van Kieldrecht en Verreberoek en vindt dat het zo niet verder kan. Hij hield een petitie en zamelde 400 handtekeningen in om iets te doen tegen de geluidsoverlast die de laatste jaren almaar groter werd in de streek rond de Waaslandhaven. “Sinds 2017 is lawaai van de schepen stelselmatig toegenomen. In het begin hadden we 1 dag per maand overlast, nu 25 dagen en dat telkens ’s nachts tussen 22u en 06u.” Hij weet dat het geluid van een generator komt. “Het lijkt alsof die naast je huis staat te draaien. Je moet ’s nachts de ramen dicht houden, je vindt nergens nog een stille plek in huis. Het is een geluid op lage frequentie, een gebrom dat nefast is voor de slaap.”