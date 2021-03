Manege uit Gooik neemt maatregelen tegen paardenvirus: "Onze manège is één grote bubbel"

Het gevaarlijke paardenvirus is nog niet vastgesteld in Vlaams-Brabant. Abes is optimistisch. "Als iedereen de strikte maatregelen toepast zoals wij nu doen, dan zijn we over vier tot zes weken van het virus af. In die zin is het paardenvirus gemakkelijker te bestrijden dan corona. En het is ook eenvoudiger om paarden in quarantaine te houden. Paarden moeten niet zoals de mensen naar de winkel om eten te kopen."