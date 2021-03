Ook de Oost-Vlaamse hotel -en logiessector lijdt onder de coronacrisis

De coronapandemie zorgde ervoor dat reizen vorig jaar niet meer kon. Hotels en B&B's bleven dicht en konden op een bepaald moment alleen nog mensen ontvangen in hun eigen bubbel en alleen maar op de kamer. Geen volk over de vloer betekent geen inkomsten voor de hotel -en logiessector. "Dat zien we duidelijk in de cijfers ", zegt Katia Versieck. "Grote hotels hadden het vorig jaar in 2020 zeer moeilijk.

Toerisme was er niet en ook zakenreizen gingen niet door. Het was ook opvallend dat tijdens de coronacrisis mensen eerder de natuur opzochten. Hun voorkeur ging dan ook uit naar kleinschalige B&B's in een groene omgeving. Die hadden het financieel ook niet makkelijk, maar de grote hotels zijn net iets meer getroffen."