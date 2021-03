Gevaarlijk paardenvirus slaat toe in Oost- en West-Vlaanderen: "Het verspreidt zich net als corona razendsnel"

De cijfers komen van de website Equi Focus Point Belgium waarop de gevallen worden doorgegeven. "Het kunnen er ook meer zijn want er is geen verplichting om de ziekte te melden", zegt professor Frank Gasthuys van de faculteit diergeneeskunde van de UGent. " Maar het is net als met corona, eerst dachten we dat het een lokaal probleem was in China. Maar de paardensport is zeer internationaal. Paarden reizen voortdurend."

Het EHV1-virus circuleert al een tiental jaar. Af en toe is er een lokale uitbraak geweest maar nooit eerder zo verspreid als nu. De ziekte uit zich soms als een gewone griep, met koorts en snot. In ander gevallen verliezen drachtige paarden hun vrucht. Maar er bestaat ook een variant die neurologische problemen veroorzaakt. Paarden krijgen dan verlammingsverschijnselen en kunnen sterven. In Valencia zijn volgens de laatste gegevens 6 paarden bezweken.