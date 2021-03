Na "Pano" over politiegeweld: maakt de politie niet zélf de "rotte appels" door haar eigen werking en systemen? 

De systemen dragen daarenboven prestatiegerichtheid, concurrentie en privilege hoog in het vaandel. Onderliggend spelen dan ook veel meer informele sanctionerende mechanismen een cruciale rol, dan wat het formele tuchtsysteem eigenlijk doet. Politiemensen worden bovendien verondersteld, met een goed gevulde politiegordel en een opleiding geweldsbeheersing op zak, in alle situaties het koel te bewaren en alles aan te kunnen. Reeds pril in de carrière dient men situaties de baas te kunnen die steeds problematisch, soms schrijnend, meestal precair en vaak zelfs intriest akelig zijn.

Uit onderzoek blijkt immers dat de politieorganisatie aan relatief veel kenmerken voldoet die een belangrijke rol zouden kunnen spelen in hoe politieambtenaren evolueren in hun carrière en op de baan. We zien bijvoorbeeld dat de politieorganisatie een zeer attractieve, uitdagende organisatie is die haar mensen, eens aangeworven, verregaand aan zich bindt, ze enorm enthousiast maakt voor haar intensieve, actiegerichte politiewerking, hen toelaat het heft in handen te nemen, maar ze daarmee natuurlijk ook volop voor zware individuele verantwoordelijkheden plaatst.

Vrijwel iedereen is het erover eens dat ernstige schendingen tegen fundamentele rechten en vrijheden, individueel via tucht zwaar aangerekend moeten worden. Net zoals de samenleving, willen ook politieverantwoordelijken excessen aan de kaak stellen. Ze roepen even hard dat rotte appels eruit moeten en dat ze over onvoldoende middelen beschikken om dat te doen: het gerechtelijk onderzoek duurt te lang en vooral het huidig tuchtsysteem zou falen.

De vele jaarlijkse klachten over politiebrutaliteit, machtsmisbruik, geweld, en racisme stemmen tot nadenken. Het maakt jaarlijks meer dan 50 procent uit van alle klachten en meldingen over de politie bij zowel Vast Comité P als bij de diensten van Intern Toezicht. Misschien lijkt voor de buitenstaander dat daar helemaal niets mee gebeurt. Nochtans wordt vrijwel steeds een proces-verbaal opgemaakt en wordt de tuchtprocedure in gang gezet, ongeacht welke toezichtdienst.

