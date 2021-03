Na "Pano" over politiegeweld: hoe wil minister van Binnenlandse Zaken Verlinden (CD&V) het probleem aanpakken? 

Er wordt al een tijd nagedacht over de hervorming van die tuchtprocedure. "Dat is een heel gevoelige aangelegenheid", aldus Verlinden. "Zowel de overheden onderling als de vakbonden geraakten het daar in het verleden niet over eens."

"Ik denk dat het belangrijk is dat we van een wit blad vertrekken", klinkt het bij Verlinden. "We moeten naar een aantrekkelijke politie gaan, dat is het doel. Geweld is niet alleen verwerpelijk omdat dat niet de dienstverlening is die wij verwachten van de politie. Het is dat ook omwille van het onberispelijk parcours van heel veel andere politiemensen."

"We moeten vertrekken van de analyse van de pijnpunten van de huidige wet en bekijken welke noodzaken er zijn", klinkt het nog.

