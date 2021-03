Paul uit Tervuren is 89 en raapt wekelijks zwerfvuil op: "Vorig jaar 135 zakken"

Als de straten van Tervuren er netjes bij liggen, dan is dat ook te danken aan Paul Lauwers. De man mag dan bijna 90 jaar zijn, dat houdt hem niet tegen om elke week vuilniszakken vol zwerfvuil te rapen. "Alleen als het regent blijft ik thuis. Maar bij mooi weer haal ik dat in en trek ik er zelfs twee of drie keer op uit."

Het stoort Paul enorm om al het vuil op straat te zien. "Vroeger raapte ik al het vuil al rond mijn huis op, maar nu doe ik ook de andere straten van Tervuren aan. Mensen denken niet na over wat ze doen. Nu vind ik bijvoorbeeld heel veel mondmaskers. Die gooien ze weg als ze de winkel verlaten, van school komen of van de tram stappen. Ook hondenpoep is een groot probleem. En het ergste van al: ze rapen de drol op, leggen die in een plastiek zakje maar gooien dat dan op de grond! Dat is nog erger dan een hondendrol zonder plastiek zakje!"