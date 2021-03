Plug-in hybridewagens verbruiken minstens twee keer meer dan op papier, volgens Britse studie: hoe komt dat?

En dan zijn er ook nog de testomstandigheden waarin de auto's worden gecontroleerd en uitgeprobeerd. "In die testen wordt er niet voldoende rekening gehouden met hellingen, of slecht weer (...) of het feit dat de batterij vaak maar half is opgeladen (...) De testen gebeuren vaak nog in een ideale wereld", aldus de mobiliteitsexperte. Volgens haar is het duidelijk dat een volledig elektrische auto dé oplossing is om over te schakelen naar een uitstootvrije wereld. "De plug-in hybrides leunen in hun uitstoot meer aan bij de auto's op fossiele brandstof die we nu kennen", aldus Spruyt.