Poes op dak locomotief verstoort treinverkeer tussen Londen en Manchester: "We hebben "kat-astrofe" vermeden"

Het treinverkeer tussen Londen Euston en Manchester in Groot-Brittannië is verstoord geraakt door een kat die zich rustig op het dak van een locomotief had geïnstalleerd. "Gelukkig hebben we een "kat-astrofe" kunnen vermijden", zegt Kathryn Pranga-Wells van treinbedrijf Avanti West Coast in een persbericht.