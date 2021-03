Politie Bredene klist dieven die auto’s openen met elektronisch apparaat: “Gloednieuwe wagen stond op oprit, sleutels lagen binnen”

“Het was dankzij mijn alerte overbuur dat ze de dieven konden inrekenen. Hij betrapte hen op heterdaad en belde de politie. Die was heel snel ter plaatse en kon de vluchtende daders in de boeien slaan”, vertelt Jeroen.

De politie van Bredene/De Haan bevestigt de arrestatie van 2 verdachten. “Maar in het belang van het onderzoek kunnen we voorlopig niets meer kwijt”, zegt commissaris Dennis Goes.



(Lees voort onder de foto)